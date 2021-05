Simeone racconta l’arrivo di Suarez: “L’ho chiamato per dirgli che volevamo vincere anche con lui”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in una lunga intervista a ESPN, ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate da MundoDeportivo:

Sembra sempre solido, non cade mai?

“Abbiamo tutti i nostri momenti. Dico sempre che quando perdi devi sentirti sconfitto perché se non lo fai, non saprai come goderti la vittoria. Sono in una posizione nella quale devo guidare e gestire. E il lavoro più difficile degli allenatori è la gestione. Ho trovato un gruppo di calciatori di talento che sono cresciuti molto dalla scorsa stagione a questa. Vedi Hermoso, Lemar, dopo due anni la gente li criticava. Abbiamo dimostrato di poter vincere in modi diversi. Non solo con un 4-4-2, con un 5-3-2, un 3-4-3, come ci andava bene a seconda del gioco. Sorrido quando ci chiamano squadra difensiva. Abbiamo giocato con Koke da centrocampista basso, con Lemar a sinistra, con Llorente, con Trippier, più offensivo che difensivo”.

Dicci un nome che si è rivelato decisivo

“Non posso darne solo uno, sarebbe ingiusto nei confronti di tutti gli altri. Ma c’erano pilastri importanti. Il campionato di Savic è stato impressionante, Oblak ha avuto una grande crescita personale, la personalità di Koke in mezzo al campo, Correa con l’umiltà che ha, il lavoro…, che ha giocato tutte le 38 partite del campionato. In un passaggio non è riuscito a trovare il suo compagno. ‘Non arrabbiarti, non succede niente, hai degli obiettivi, quando ti calmi li otterrai’. Ed è arrivato nella partita importante, il giorno di Valladolid. E che dire di Luis Suárez. È stato difficile per Hermoso adattarsi a ciò che gli avevamo chiesto la scorsa stagione, e lui ha accettato di mettersi in gioco e fare ciò che gli abbiamo chiesto ”.

Luis Suárez e la sua rabbia per essere stato sostituito

“Immagina una stella che lascia la squadra, uscirà sempre arrabbiato, o con se stesso perché pensa di poter fare di più, o con me perché non capisce la sostituzione. Gli avevo già parlato quando era al Liverpool, era più giovane e ha scelto il Barcellona. Quando si è presentata l’opzione, il club mi ha chiamato e ho detto, dici sul serio? Facciamolo. L’ho chiamato e gli ho detto che volevamo vincere, e farlo anche con lui”.

