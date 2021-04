Simeone: “Quattro squadre in lotta per il titolo un bene per il calcio spagnolo”

Intervenuto in conferenza stampa, il Cholo Simeone ha parlato della lotta al titolo che vede il suo Atletico Madrid comandare in vetta, ma con tre squadre alle spalle: “È una novità e fa bene al calcio spagnolo. Che ci siano più squadre in competizione per vincere lo rende molto più importante. Ora ogni partita per tutte e contendenti assume ancora più importanza”.

Foto: Twitter Atletico Madrid