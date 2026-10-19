Simeone: “Quando farò vedere il secondo gol a mio figlio non so se ci crederà”

19/10/2026 | 23:10:50

Giovanni Simeone ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Parma: “Sono contento di aver fatto una bella partita, ma la abbiamo fatta tutti. Se farò vedere a mio figlio il secondo gol non so se ci crederà. Stavo parlando con mio papà e mi ha detto proprio questo, ovvero che un giorno farò le stesse cose che ha fatto lui con me, ma con il mio bambino. Perri? Ha fatto una grande partita, io dico sempre che è difficilissimo perché è troppo grosso, non sai dove tirare”.

foto x torino