Simeone più Rigoni: giorno Samp. E il figlio del Cholo dal 9 agosto…

Giovanni Simeone e la Samp: una sorpresa autentica del 9 agosto quando lo accostammo al club di Ferrero e non c’erano state tracce. I discorsi sono andati avanti, la Samp ha aspettato Defrel dopo gli accordi totali con la Roma, ma ha anche fatto bene a non aspettarlo troppo, la volontà è un aspetto predominante senza giochi al rialzo. Defrel cambia ancora squadra, fa un passo indietro, sta per tornare al Sassuolo, la Samp così approfondisce per Simeone (ieri incontro, ora vanno limati i dettagli con la Fiorentina). E prepara il tandem con Rigoni, anche questa una svolta sorprendente delle ultime ore in attesa della doppia definizione per dare a Di Francesco un po’ di ossigeno negli ultimi trenta metri.

Foto: twitter ufficiale Fiorentina