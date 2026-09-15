Simeone: “Pallone d’Oro? A Messi, senza alcun dubbio”

15/09/2026 | 20:51:44

Diego Pablo Simeone ha le idee chiarissime sull’assegnazione del Pallone d’Oro. Il celebre trofeo individuale, che quest’anno verrà assegnato per la prima volta a Londra, sta facendo parlare moltissimo tra gli addetti ai lavori. Negli scorsi giorni, Lamine Yamal ha detto di meritarlo ampiamente per le prestazioni offerte durante la stagione, mentre Mbappé ha ribadito la sua annata straordinaria, diventando capocannoniere in qualsiasi torneo a cui ha partecipato. Ma per l’allenatore dell’Atletico Madrid il vincitore è uno solo: “Il Pallone d’Oro lo merita Messi. Senza dubbio. Dopo il Mondiale che ha fatto e con l’età che ha non c’è alcun dubbio”.

Foto: Uefa.com