Carlos Simeone, padre dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser soffermandosi sul chiacchieratissimo gesto del Cholo dopo il gol alla Juventus in Champions League: “Il gesto fatto da Diego contro la Juventus? Non gliel’ho insegnato io, non so da dove l’abbia imparato. Mi ha sorpreso perché ho pensato che fosse un gesto fuori luogo, ma spero che non lo sanzioneranno perché era rivolto alla sua tribuna e ai suoi tifosi”.