Simeone: “Oggi Morata è al livello di Haaland”

Diego Simeone ha rilasciato una lunga intervista a “El Larguero”, dove ha ripercorso i suoi 12 anni alla guida dell’Atletico Madrid e ha parlato anche dello straordinario momento di Alvaro Morata: “Álvaro ha delle virtù enormi e dobbiamo esigere tanto da lui, anche perché vuole migliorare. Ha una maggiore maturità, anche come persona. È un leader e si sente tale, per questo va sostenuto. Per me è alla pari con Erling Haaland: per i gol e per i numeri può essere paragonato a lui”, ha dichiarato.

Foto: Instagram Morata