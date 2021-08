Simeone: “Noi i favoriti in Liga? Difficile dirlo. De Paul? Si è adattato bene”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia del debutto in campionato in casa del Celta Vigo.

Queste le sue parole: “Siamo i favoriti? Non cambieremo il nostro percorso, penseremo partita per partita, per capire come si evolve il campionato. Non c’è modo migliore di competere di come abbiamo fatto negli ultimi nove anni e mezzo”.

Sull’attaccante: “Il mercato in generale, tranne che in Inghilterra, è molto complesso per tutti. Ognuno farà ciò che è meglio per il club e per la squadra. Abbiamo parlato con Andrea Berta e Miguel Ángel Gil, cercheremo di trovare qualche soluzione”.



Su Messi: “Si vede che la situazione del Barcellona ha generato questa uscita, che è molto importante per la nostra Lega perché Messi rappresentava tanto per il campionato e per il Barcellona. È chiaro che non avevamo la minima possibilità di ingaggiarlo”..

Su De Paul: “È arrivato subito per adattarsi il più velocemente possibile. È importante in fase di transizione, ha una grande visione di gioco, fa assist… ma non scopro nulla che già non si sia visto con l’Udinese o l’Argentina in Copa América. Vedremo se saprà adattarsi subito alle esigenze della squadra, renderà il centrocampo più competitivo. Lui, Kondogbia, Herrera, Koke, Lemar e Llorente si contenderanno sicuramente quella posizione”.

