Simeone: “Noi crediamo nel talento di Joao Felix, abbiamo bisogno di lui”

Intervistato dopo la vittoria contro il Maiorca, Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha così parlato del talento portoghese Joao Felix: “Crediamo nelle sue qualità, nel suo talento, nel modo in cui gioca a calcio. Abbiamo bisogno che lui lo riproduca sul campo. Ha giocato molto bene contro l’Osasuna, ha giocato alcune belle partite in casa. Ha anche giocato bene contro il Barcellona. Forse oggi non è stato preciso come al solito. La squadra aveva bisogno di qualcos’altro, ad esempio Victor Vitolo ci ha portato molto, ha giocato molto bene e ha lavorato duramente per dare alla squadra ciò di cui aveva bisogno.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Atletico Madrid