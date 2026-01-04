Simeone: “Njie è il nostro Leao, è molto forte”

04/01/2026 | 20:33:00

Giovanni Simeone ha parlato a Dazn dopo Verona-Torino: “E’ un bel momento, abbiamo fatto una buona partita anche se potevamo chiuderla un po’ prima. Mi spiace per Montipò, è un amico mio e mi conosce. Non sapevo cosa fare, all’inizio ho pensato di dribblarlo, ma poi ho tirato subito e ho fatto bene. Njie per me è il nostro Leao, molto forte, forte nell’uno contro uno, deve essere umile e capire che manca ancora tanto e il suo cammino è ancora lungo”.

