Simeone: “Niente turn-over, non ho la classifica della Juve”. Intanto Godin…

Dopo l’eliminazione della Roma contro il Porto e la sconfitta rimediata dalla Juventus per 2-0 contro l’Atletico Madrid, le possibilità di non vedere nessuna squadra italiana tra le prime otto d’Europa è sempre più concreta. Nonostante il vantaggio guadagnato nella sfida del Wanda Metropolitano, i Colchoneros non abbassano la guardia in vista del match di ritorno in programma a Torino martedì 12 marzo. Prima però la squadra di Diego Pablo Simeone sarà impegnata in campionato contro il Leganes, anche se in conferenza stampa il Cholo ha rivolto lo sguardo proprio alla sfida dell’Allianz Stadium: “Turn over? Non posso farne tanto, non siamo in una posizione di classifica comoda come quella dei bianconeri in Serie A, che hanno tanti punti di vantaggio sulle inseguitrici. Giocheremo coi giocatori che ci hanno portato avanti in questa stagione e davanti Kalinic sarà al fianco di Griezmann. Sappiamo che ci sono sempre difficoltà quando si arriva a certe gare in Europa, conta come si arriva alla partita e bisogna sempre ragionare nei 180 minuti della doppia sfida. Le eliminazioni di Real Madrid e PSG sono risultati che possono sorprendere chi non conosce il calcio, io non sono sorpreso perché conosco la forza delle squadre che hanno passato il turno”. Oltre alle parole di Simeone c’è però un’importante notizia che riguarda il difensore Diego Godin. Come riporta As, l’uruguaiano si è fermato in allenamento dopo aver preso un brutto colpo da Thomas nel corso di una partitella. Il colpo subito alla coscia non ha permesso al difensore di terminare la seduta ed è strato costretto ad abbandonare il campo vistosamente preoccupato.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid