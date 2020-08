Simeone: “Niente scuse, abbiamo dato il massimo”

Non nasconde l’amarezza l’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, che commenta così ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Lipsia: “Abbiamo dato il massimo. Non si è vista la squadra che si è vista nel campionato spagnolo, ma non potevamo dare più di quanto abbiamo fatto. Ai ragazzi ho detto la stessa cosa. Si possono cercare scuse o alibi, ma è stato un anno difficile, complesso. Siamo arrivati terzi in campionato e ai quarti di Champions, quindi abbiamo migliorato rispetto alla precedente”.

Foto: The Sun