Simeone: “Mondiale? Daremo il massimo, le sudamericane renderanno il torneo emozionante”

13/06/2025 | 10:35:28

Intervistato dal sito della FIFA, Diego Simeone ha detto la sua sul Mondiale per Club: “Sappiamo tutti cosa significhi rappresentare la Spagna e l’Atletico Madrid al Mondiale per Club e daremo il massimo. Sarà molto simile al Mondiale FIFA ma con squadre di club. Lo stile di gioco dei club sudamericani e quelli europei è molto differente e questo renderà il torneo emozionante e divertente, soprattutto per i tifosi che non sono abituati a vedere queste partite. Speriamo che sia una esperienza che tutti possano apprezzare”.

Foto: Instagram Atletico Madrid