Simeone: “Mi aspetto molto dai miei attaccanti. Il Botafogo ha battuto il PSG meritando”

23/06/2025 | 14:15:43

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Botafogo: “Domani mi aspetto molto da Julián Álvarez, Sorloth e Griezmann. Sono sicuro che saranno protagonisti. Crediamo in quello che stiamo facendo. Siamo convinti. Se il Botafogo ha battuto il PSG è perché lo ha meritato, ma noi siamo pronti. So che i miei giocatori possono farcela, l’hanno già dimostrato tante volte”.

Foto: Instagram Atletico Madrid