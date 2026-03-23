Simeone: “Lookman sta progredendo, porta cose nuove all’Atletico e ha fame di imparare”

23/03/2026 | 11:15:52

Diego Simeone ha parlato ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid soffermandosi anche sul momento di Lookman: “Sta progredendo, lavora molto bene, porta cose nuove alla squadra e lo stiamo aiutando a crescere in fase difensiva perché ha il potenziale ed è un giocatore con un grande cuore e una sete di imparare. Dobbiamo avere più controllo del gioco, un modo diverso di attaccare. Non siamo riusciti a mettere tutto questo in pratica nel momento cruciale”.

Foto: Instagram Atletico Madrid

