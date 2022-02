Simeone: “L’obiettivo è la salvezza poi penserò al futuro”

In un’intervista rilasciata ad AS, Giovanni Simeone parla del suo presente e del suo futuro. Ecco alcune dichiarazioni: “Sono molto felice dove sono ora, mi piacerebbe giocare in un altro campionato, ma sono molto concentrato sul momento, non penso a dove andare o dove giocare, il calcio italiano sta crescendo molto e so che ovunque andrò imparerò molto. Dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno sempre detto che l’obiettivo principale è la salvezza, che è un traguardo importantissimo. Il Verona non è in serie A da molto tempo e quindi dobbiamo pensare alla salvezza. Una volta raggiunto, penseremo a tutto ciò che verrà e sarà benvenuto. Mi parlano spesso di Luca Toni e degli anni d’oro che ha avuto il Verona, ma si parla tanto del gruppo che c’è, non solo di me, ma di tanti compagni di squadra con grandi potenzialità. Si parla tanto dei tre attaccanti, di quanti gol abbiamo fatto, si parla bene del girone. Simeone ha una brutta giornata, Caprari segna, Caprari ha una brutta giornata, Simeone segna. È così.”

FOTO: Profilo Instagram Hellas Verona