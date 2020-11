Simeone: “L’obiettivo è fare più di 12 gol. L’Europa sarebbe un sogno. Con mio padre non parliamo del campo”

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a Radio Deejay: “Mi fa piacere essere chiamato Cholito, mi fa riconoscere da tutti. Il mio obiettivo è crescere e diventare forte da ogni punto di vista. Sono contento di essere in Italia, qui si impara tantissimo. Il rapporto con mio padre? Non parliamo di cose di campo, mi sembrerebbe di togliere il lavoro a Di Francesco, che mi aiuta tanto e mi sta facendo crescere. Voglio fare più di 12 gol”.

“Joao Pedro? Ha trovato il suo modo di giocare e lo sta portando avanti assieme a tutta la squadra. Pavoletti veniva cercato per la testa, Joao invece è forte tra le linee e ha trovato lì la sua posizione ideale. Il mio periodo alla Fiorentina? Senza gol un attaccante perde fiducia, quando segna invece è più tranquillo. Ero più giovane e un anno così difficile non ti fa trovar bene, ma devo dire che anche quell’anno mi ha aiutato a pensare che il gol non è un’ossessione. Dove possiamo arrivare? Siamo giovani, entrare in Europa ci piacerebbe molto, ma non si può dire che è un obiettivo. L’Europa è un sogno, ma potrebbe essere anche uno stimolo per fare bene partita dopo partita. L’esperienza di questi anni mi ha aiutato a crescere, ho trovato come essere efficace nei movimenti”.

Foto: Twitter personale