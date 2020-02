Simeone: “Liverpool? Dobbiamo lottare, non ci sono ricette particolari. Può succedere tutto”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di stasera contro il Liverpool.

“Stiamo facendo una stagione buona, abbiamo cambiato tanto ma siamo sempre in linea con i nostri obiettivi Quello principale è disputare la prossima Champions League. Affronteremo una grande squadra, con giocatori fantastici e abbiamo voglia di far bene. Quando si giocano queste partite non conta quello che si fa in campionato, può succedere di tutto. Contro il Liverpool dobbiamo lottare, non ci sono ricette particolari. Dovremo avere forza mentale e la consapevolezza di poter vincere. Ad Inter e Lazio sono molto legato, sono contento che lottino contro la Juve, che vince da tanti anni“.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid