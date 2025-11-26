Simeone: “L’Inter è la più forte in Champions. Sapevo che nel secondo tempo saremmo venuti fuori”

26/11/2025 | 23:39:32

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a Prime Video dopo la vittoria sull’Inter: “Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, la più forte della Champions in questo momento. Per questo abbiamo fatto un primo tempo per ostacolare il loro gioco, sapevamo che nel secondo si poteva esprimere tutto l’altro repertorio che abbiamo con giocatori di categoria come Griezmann, Sorloth e Nico Gonzalez che sono entrati molto bene e ci hanno permesso di segnare nell’ultima azione”.

Foto: UEFA.com