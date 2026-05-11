Simeone: “L’infortunio di Gimenez? Si tratta solo di una distorsione alla caviglia. Arriverà al Mondiale come merita”

11/05/2026 | 17:29:56

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Osasuna. Queste le sue parole:

“L’infortunio di Gimenez? Per fortuna, rispetto a quanto temevamo, si tratta solo di una distorsione alla caviglia. È molto forte, ha superato mille battaglie e arriverà al Mondiale come merita. Speriamo che arrivi in forma per competere nel miglior modo possibile al Mondiale, che è l’impegno più importante che ha”.

Foto: Instagram Atletico Madrid