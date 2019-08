Simeone: “L’idea di diventare allenatore? Quando ero alla Lazio. Ricordo che una volta…”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di The Coaches Voice in Spagna raccontandosi: “Ho deciso di diventare allenatore intorno a 27-28 anni quando giocavo nella Lazio. Ricordo che una volta presi una cartella e iniziai a preparare la partita successiva come se fossi io l’allenatore. Il mio gioco è stato influenzato da sfumature italiane e spagnole, ma sono argentino anche nel modo di pensare il calcio. In molti pensano che io sia un difensivista, ma in realtà, come gli argentini in generale, sono camaleontico”.