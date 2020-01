Simeone: “Lemar non ha potuto esprimere tutte le sue qualità. Cavani? Non parlo di giocatori che non sono qui”

Prima conferenza stampa dell’anno per Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato alla vigilia del match di Liga contro il Levante: “Mercato? Sono solamente concentrato sul campo e su quello che vedremo domani. La società sa cosa fare per il bene di tutti. Come ogni anno a gennaio c’è la possibilità che i giocatori possano lasciare o arrivare“.

Lemar

“I fatti parlano per lui. Lemar è un giocatore importante che non ha potuto sviluppare tutto il calcio che possiede ma ha caratteristiche che gli altri non hanno. Ora, se Lemar può rimanere o no: sappiamo già che i rappresentanti lavorano in modo brillante. I club lavorano in base alle loro esigenze. Ha giocato molto più di quanto non abbia mai giocato. Sono sempre stato entusiasta delle sue caratteristiche”.

Cavani

“Non parlo di giocatori che non ci sono. Ma ti dico che il Levante è una squadra pericolosa. Domani abbiamo bisogno del supporto della gente, di sostegno per 90 minuti. Cerchiamo di seguire la linea che abbiamo avuto nelle ultime partite”.

Foto: Marca