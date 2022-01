Simeone: “L’Atletico è gran parte della mia vita ma prima o poi andrò via, tutto ha una fine”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha così parlato della sua avventura con i colchoneros alla presentazione della docu-serie sulla sua carriera: “L’Atletico è una gran parte della mia vita. Prima o poi dovrò andarmene, perché nella vita inizia e finisce tutto. Mi auguro che questa separazione, quando arriverà, sia frutto di una decisione condivisa. Ma è chiaro che per me l’Atletico è stato, è e sarà sempre speciale”.

FOTO: the sun