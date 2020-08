Simeone: “La vittoria non è importante, è l’unico mezzo per giocarci la finale”

Il Cholo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della gara contro il Lipsia di Champions League. Queste le parole dell’allenatore dei colchoneros come raccolto da tmw in un estratto: “Sarà una sfida molto importante contro una squadra che gioca bene e ha un tecnico giovane che ha fatto un ottimo lavoro. Vincere non è importante, è l’unico mezzo che abbiamo per poter andare avanti in questa competizione. È evidente che tutto ciò che succederà da dopo la partita in poi dipenderà dal risultato. È chiaro che in questo momento non avere con noi Vrsaljko, un ragazzo che aveva fatto tantissimi sforzi per tornare a giocare dopo l’infortunio, che aveva perso del tempo per poter recuperare e che quando ha giocato, anche se non era in condizione ha lasciato il cuore in campo per la squadra”.

Foto: profilo twitter Atletico