Simeone: “La Juve soffre le palle inattive e per questo ho lasciato Saul. Serve più equilibrio”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Hanno sofferto nella prima mezzora, avevamo pareggiato l’altezza che ha la Juventus con Saul, Gimenez e Savic. Dobbiamo cercare l’equilibrio, dobbiamo recuperare qualcosa della vecchia squadra ma c’è l’età. Adesso ci sono tanti giovani che si muovono troppo e a volte male prima avevamo i vecchi che sapevano come muoversi anche meno, bisogna trovare il giusto equilibrio per conquistare i risultati che vogliamo”.