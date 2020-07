Simeone: “La Champions con l’Atletico Madrid è una responsabilità”

In vista della gara di domani in casa del Getafe, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato alla stampa: “È una responsabilità qualificarsi in Champions, guardando sempre alla crescita del club. La Champions permette la crescita in tutti i settori, quindi è una responsabilità. Si tratta di un obiettivo non facile. E quando gli obiettivi vengono raggiunti, è normale che il club cresca “

Il tecnico argentino si è soffermato sugli obiettivi della società:“Giochiamo nell’unico torneo in cui due squadre, il Real e il Barcellona, tendono ad essere campioni. Sono due squadre straordinarie, è chiaro che in una partita una delle due può essere battuta perché si tratta di calcio, ma a lungo andare la superiorità esce fuori. Stiamo cercando di competere e continuare a generare la possibilità che il club possa continuare a crescere”.

Foto: profilo Twitter Atletico Madrid