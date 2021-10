Simeone: “Koeman si trova in una situazione scomoda, lo rispetto. Barça senza Messi? Vedremo cosa succede”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani tra i Colchoneros e il Barcellona. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull’assenza di Messi, passato al PSG

“Non abbiamo mai giocato contro di loro senza di lui. Vedremo cosa succede “.

Sulla posizione in bilico di Ronald Koeman

“Sicuramente si trova in una situazione scomoda. Come allenatore, insieme agli altri colleghi, rispetto Koeman. Ha mostrato personalità e gli auguro il meglio, non sono io a dover valutare. Siamo molto impegnati e non ci preoccupiamo di quello che succede nelle altre squadre”.

Sul momento del Barcellona

“Loro fuori dalla lotta al titolo? Hanno una rosa con grandi giocatori: Sergi Roberto, Piqué, Dembélé, Busquets, De Jong, Pedri, Ansu Fati, Memphis. Sono tutti grandi calciatori”.

Foto: Twitter Atletico