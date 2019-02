Simeone: “Juve? Non è una finale anticipata e sono fiducioso. Qualificazione? Abbiamo il 50%. Su CR7 bestia nera…”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus al Wanda Metropolitano: “Essere in Champions e poter giocare una gara così, è stimolante. Affrontiamo un rivale forte, ancora una volta negli ottavi di finale e tutto questo ci aiuta a crescere. L’Atletico lo vedo stabile a questi livelli: è un orgoglio e vogliamo continuare ad andare avanti. CI aiuterà ad avere quello che ci serve. Finale anticipata? No, sono ottavi di finale e non si vince alcun trofeo. Incontriamo una rivale forte, con una storia gloriosa e un allenatore che lavora nella stessa società da tanti anni. Ha creato gerarchie, capacità di soffrire e qualità. Cercheremo di sfruttare le nostre armi. Koke? Lo abbiamo provato stamattina, si sente bene. È molto entusiasta e ha voglia, è possibile che giochi. Dybala? Hanno tante varianti, a volte Mandzukic ha giocato come quarto da destra. Stiamo pensando a quello che dobbiamo fare noi, vogliamo soddisfare uno stadio che sarà pieno e scoppierà. È una partita importante, che merita uno spettacolo adeguato. Se Diego Costa è pronto per i 90 minuti? No. Il punto di forza della Juve e il nostro? Il loro punto di forza è la società, il nostro la crescita degli ultimi dieci anni. Percentuale di qualificazione? Abbiamo un 50% di possibilità, penso che a priori nessuno parta in vantaggio. Ritroveremo la bestia nera CR7? Ha fatto una grande scelta, è andata in una squadra forte e consolidata come la Juve. Ma noi pensiamo a Morata, Costa, Koke, Saul: sono calciatori che hanno una grande voglia, un presente e tutte le intenzioni di fare una partita importante”.

