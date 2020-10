Simeone: “Joao Felix sta dimostrando regolarità, non è una sorpresa”

Diego Simeone, tecnico dell‘Atletico Madrid, dopo la vittoria contro l’Osasuna, ha parlato in conferenza stampa: “Questa sera abbiamo fatto una grande gara, creando tante occasioni e abbiamo reagito dopo il loro gol. Per fortuna Torreira ha segnato una rete che ci ha permesso di chiudere il match. Joao Felix? Adesso ha continuità nelle giocate, mentre l’anno scorso era una sorpresa. In questa stagione ci sta dando prova di regolarità”.

Foto: twitter Atletico M.