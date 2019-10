Simeone: “Joao Felix non è Griezmann, non possiamo prendere in giro la gente”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Cadena SER soffermandosi sulla rivoluzione estiva dei Colchoneros: “All’Atletico quest’estate abbiamo costruito una squadra in base a quello che avevamo. Ci accostano sempre a Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco, ma non è questo il nostro cammino. Non possiamo prendere in giro la gente. Chi crede che Joao Felix sia Griezmann e Renan Lodi sia Filipe Luis si sbaglia di grosso”, ha chiuso Simeone.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid