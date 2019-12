Simeone illude, Luis Alberto e Caicedo beffano il Cagliari. Lazio a meno 3 dalla vetta

Si conclude con la vittoria della Lazio la sedicesima giornata di Serie A, beffato nel finale il Cagliari. Apre le marcature uno scatenato Simeone con un bel sinistro al volo, su sponda di Joao Pedro, all’8′. I sardi hanno numerosissime occasioni per raddoppiare, ma Strakosha si oppone in maniera prodigiosa a Nainggolan e Joao Pedro. Nel finale accade di tutto: Maresca assegna 7 minuti di recupero e al 93′ Luis Alberto raccoglie una respinta dal limite battendo con il destro Rafael. Partita finita? Assolutamente no. Al 97′ e 27 secondi, oltre il recupero, Jony crossa dalla sinistra e Caicedo, appena entrato, stacca imperiosamente firmando il clamoroso sorpasso. Maran cade dopo 14 risultati utili consecutivi, Inzaghi sale a 8 vittorie di fila e vola a meno 3 dalla vetta occupata da Juventus e Inter.

Sabato 14 dicembre

15:00 Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor, Torregrossa e Spalek)

18:30 Napoli-Parma 1-2 (Milik – Kulusevski, Gervinho)

20:45 Genoa-Sampdoria 0-1 (Gabbiadini)

Domenica 15 dicembre

12:30 Verona-Torino 3-3 (Pazzini, Verre, Stepinski – Ansaldi 2, Berenguer)

15:00 Bologna-Atalanta 2-1 (Palacio, Poli – Malinovskyi)

15:00 Juventus-Udinese 3-1 (Ronaldo 2, Bonucci – Pussetto)

15:00 Milan-Sassuolo 0-0

18:00 Roma-Spal (autogol Tomovic, Perotti, Mkhitaryan – Petagna)

20:45 Fiorentina-Inter (Vlahovic – Borja Valero)

Lunedì 16 dicembre

20:45 Cagliari-Lazio 1-2 (Simeone – Luis Alberto, Caicedo)

CLASSIFICA: Juve, Inter 39; Lazio 36; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna 19; Fiorentina, Sassuolo* 16; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia* 13; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Cagliari Twitter