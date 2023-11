Simeone: “Il rinnovo? Per ora penso al Las Palmas, poi valuteremo”

Diego Simeone, allenatore dell‘Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Las Palmas in programma domani alle 21:00.

Queste le sue parole: “Rinnovo? Niente da dire in questo momento, sto pensando solo alla partita contro il Las Palmas, che sarà complessa, con un allenatore che gioca con uno stile offensivo e rischioso. Chi ritorna ci permette di avere più opzioni in rosa. Reinildo sta lavorando, ma ancora non può giocare. Speriamo che la prossima settimana si uniscano al gruppo anche Lino e Depay, il più prima possibile, perché abbiamo bisogno di loro“.

Sul ventunesimo posto di Griezmann al Pallone d’oro: “Lui è un giocatore straordinario, lo dimostra da tanti anni, soprattutto l’ultimo, ma lasciamo che ognuno lo valuti come vuole perché questo non lo cambierà”.

Foto: Instagram Atletico