Simeone: “Ho un mio libretto dove scrivo le partite, così mi concentro. Le preparo così”

Mercoledì il Napoli potrebbe addirittura festeggiare il primo posto nel girone con una giornata di anticipo, anche se non dipende tutto dai partenopei. Sulla sfida europea contro il Rangers, comunque, è l’attaccante Giovanni Simeone a parlare in conferenza stampa: “Vogliamo fare più punti possibili, è importante dimostrare ad ogni partita, confermare quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così, per me ovviamente giocare è importante ma di più essere pronto, ho l’esperienza per farlo e per dare il massimo. Tutta la squadra sta facendo bene, ci mette davanti alla porta. Io mi preparo sempre con grande forza, con la mia meditazione, la visualizzazione, io scrivo sempre tutte le partite, ho un mio piccolo libretto dove scrivo delle partite, così mi concentro, le preparo così. Ovviamente quando non gioco godo di questa squadra, l’importante è farsi trovare pronti, da titolare o giocando 5-10 minuti, dal primo giorno l’ho detto che darò il massimo”.

Foto: instagram Simeone