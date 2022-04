Simeone: “Guardiola mi ha mancato di rispetto? Chi ha grande lessico loda con disprezzo”

Diego Simeone, raggiunto dalla stampa dopo la partita di ieri, che ha sancito l’eliminazione dalla Champions League del suo Atletico Madrid contro il Manchester City, è tornato sulle polemiche che hanno seguito il match di andata, quando Pep Guardiola è stato accusato di aver criticato il gioco degli spagnoli: “Se Pep mi ha mancato di rispetto? Non devo dire la mia se qualcuno ha parlato bene o meno bene di me. Molte volte chi dispone di grande lessico è intelligente nel lodarti ma con disprezzo. Noi forse abbiamo meno lessico, ma non siamo mica stupidi”.

Foto: UEFA.com