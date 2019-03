Simeone: “Godin può giocare. Juve più riposata? Non cerchiamo alibi”

Giornata di vigilia e di conferenze stampa. Alle ore 17.45 è stato il turno del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Palo Simeone, che ha parlato così della sfida di domani: “Nelle gare a eliminazione è importante giocare bene sia l’andata che il ritorno, è un po’ come se fosse un secondo tempo. È ovvio che ognuno cerca di organizzarsi al meglio a casa. La Juve ha riposato di più? Sono solo chiacchiere. Chi organizza la Liga è intelligente e sa quel che fa. Non vogliamo scuse. In futuro si può migliorare: non c’è dubbio che anche in Inghilterra, come in Italia, si stia più attenti a questo”. A chi gli chiede delle assenze e delle condizioni di Godin il cholo risponde così: “Sto cercando di decidere chi far giocare in modo che la squadra funzioni al meglio. È logico che si cerchi di mandare in campo i migliori disponibili. Godin? Sta bene, si allenerà con il gruppo. Penso che domani possa essere in campo”. Fallimento in caso di eliminazione? Simeone ha le idee chiare: “Sono due partite con due squadre forti. Solo una passerà. Dovremo approfittare dello spazio a disposizione, che sarà meno rispetto all’andata”.

Foto: libertad digital