Simeone festeggia le 100 gare con il Napoli: “Non ci sono parole”

29/04/2025 | 16:55:50

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, via Instagram, ha voluto scrivere un messaggio per le sue 100 partite giocate con la maglia del Napoli. Un traguardo toccato domenica sera contro il Torino. Queste le sue parole: “100 partite per questo club, questi tifosi, per questa città… Non riesco ad esprimere l’emozione che provo a parole. Forza Napoli Sempre”.

Foto: Instagram personale