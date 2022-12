Simeone: “Felix? Ha giocato un buon Mondiale, ma nessuno è essenziale”

Il Cholo Simeone ha parlato in conferenza stampa dell’Atletico Madrid e di Joao Felix. Il rapporto con il portoghese è ai minimi storici e alla domanda incentrata sul talento ex Benfica, Simeone ha risposto così: “Voglio l’Atletico Madrid e che vinca, questo si concentra solo su di me. Allora ciò che deve accadere accadrà. Nessuno è essenziale e le cose dovranno essere così. Joao è molto importante. Ha fatto un bel Mondiale, ha partecipato ai gol. Spero che gli diamo la serenità e la gioia per mostrare ciò che ha mostrato ai Mondiali, che è stato molto buono”.

Foto: Sito Uefa