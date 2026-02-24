Simeone: “Felici della qualificazione. Griezmann? Spero scelga il meglio per il suo futuro”

25/02/2026 | 00:15:14

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole: “Non pensiamo al Liverpool o al Tottenham. Ci godiamo la vittoria di oggi. Tornare agli ottavi è molto importante e vedremo se riusciremo a migliorare e progredire. L’impegno dei ragazzi che hanno giocato mille partite è notevole”.

L’emozione per il passaggio del turno? “Mi ha commosso perché c’è tanto duro lavoro dietro. C’è un vero sforzo da parte dei ragazzi, soprattutto dei nuovi, per adattarsi a questa squadra meravigliosa e si stanno gradualmente ambientando e prendendo il ritmo. Mi è piaciuto molto l’ingresso in campo di Lookman, avrebbe dovuto giocare perché segnava gol, ma al suo posto ha giocato Sorloth. Migliorerà con il tempo; il suo punto di forza è l’attacco e davamo per scontato che Julián capisse meglio il gioco perché ci conosce meglio. La partita dura 90 minuti ed è per questo che poi sono entrati in campo Griezmann e lui”.

Il futuro di Griezmann? “Non parlerò per lui. Gli voglio molto bene, abbiamo parlato di molte cose e gli ho detto quello che penso. Spero che scelga ciò che ritiene meglio e ciò che desidera perché se lo merita”.

