Simeone: “Felice di essere il papà di Giovanni, ha fatto un cambiamento nella sua vita”

17/09/2025 | 17:50:06

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha detto la sua sul Cholito, il figlio decisivo nella vittoria del Torino contro la Roma: “Giovanni ha giocato con la Roma, la squadra ha fatto una partita molto intelligente e Giovanni ha fatto un gol straordinario. Sono contentissimo per lui, ha fatto un cambio nella sua vita di testa e di cuore, è un ragazzo che dà tutto. Sono contento, al di là di essere suo papà, per il gol che ha fatto domenica” ha detto a Sky Sport.

Foto: Instagram Atletico Madrid