Simeone fa poker: grande Verona ma la Lazio di Sarri è horror. Fiorentina, tris al Cagliari

Un grande Verona batte la Lazio, pomeriggio indimenticabile per Giovanni Simeone, autore di un poker. Nei suoi precedenti una tripletta segnata al Napoli di Sarri con la maglia della Fiorentina il 19 aprile 2018. Assolutamente horror la Lazio di Sarri, una prestazione indecifrabile: se il primo tempo fosse finito 4-0 per l’Hellas nessuno avrebbe avuto da ridire. Una squadra sulle gambe, senza idee, dominata in lungo e in largo per un’interpretazione – quella biancoceleste – assolutamente disastrosa. Il gol di Immobile nel secondo tempo è servito soltanto a illudere la Lazio perché poi il Verona, pur rischiando in qualche circostanza, ha ripreso il comando ed ha annichilito con un paio di ripartenze la Lazio.

Al Franchi, invece, decidono le reti di Biraghi (rigore) e Nico Gonzalez nel primo tempo e la bellissima punizione di Vlahovic nella ripresa. Gol che da fiducia all’attaccante serbo, proveniente da un periodo molto difficile.

Foto: Twitter Verona