Simeone: “Essere campioni quest’anno ha più valore. All’Atletico ho sempre visto un futuro roseo”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in una lunga intervista a ESPN, ecco alcune delle sue dichiarazioni riportate da MundoDeportivo:

Sul titolo

“E un momento molto bello, dopo sette anni siamo tornati a vincere ma non è solo la vittoria, ma tutto quello che ci ha portato a poter ripetere tutto ciò. Ha molta più importanza tutto il lavoro che ci ha portato a raggiungere questo momento”.

Sulla stagione

“La verità è che questa stagione è stata molto difficile per tutti. Il mondo intero è in difficoltà, le società soffrono e la Spagna non fa eccezione. Il COVID ci ha toccato, dei 23 calciatori che avevamo, 21 lo hanno preso tra gennaio e febbraio, è successo a tutti, non solo a noi. Ma questo club, la storia di questo club è fatta di impegno, resistenza, e quest’anno essere campioni ha più valore. Ricordo quando sono arrivato, nel 2011, le mie parole: voglio che le persone si identifichino con la storia di questo club. All’addio al Calderón ho dovuto parlare e la gente non sapeva se fossi rimasto o me ne sarei andato. Ho detto che sarei rimasto e ho detto perché, perché ho capito che c’era un futuro. C’è una grande gestione basata sui risultati e ci dà sempre la possibilità di essere migliori. Prima eravamo campioni ogni 25 anni, poi siamo scesi a 18 e ora siamo già a sette. Ci rende felici, c’è tanto lavoro dietro di me, gente che non esce, che lavora ogni giorno lottando e cercando”.