Simeone entra nella storia della Liga: superato Luis Aragones, è il tecnico con più vittorie

23/11/2026 | 10:32:53

Diego Simeone scrive un’altra pagina storica con l’Atletico Madrid. La vittoria per 3-0 contro il Getafe ha permesso all’allenatore argentino di raggiungere quota 345 successi in Liga, superando Luis Aragones, fermo a 344, e diventando il tecnico con più vittorie nella storia del campionato spagnolo. Un record costruito interamente sulla panchina dei Colchoneros, dove El Cholo è arrivato nel dicembre 2011. Simeone ha raggiunto il traguardo in 567 partite, mentre Aragones aveva impiegato 757 incontri per arrivare a 344 successi. Una differenza che sottolinea ulteriormente il percorso dell’argentino, capace di trasformare l’Atletico in una delle principali realtà del calcio spagnolo ed europeo. Il successo contro il Getafe ha rappresentato il momento decisivo per il sorpasso. Dopo aver eguagliato il primato nella precedente vittoria contro il Levante Simeone si è preso il record in solitaria, consolidando ulteriormente il proprio legame con la storia del club madrileno. Un traguardo che si aggiunge agli otto trofei conquistati durante la sua esperienza alla guida dell’Atletico.

foto: instagram Atletico Madrid