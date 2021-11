Simeone eletto giocatore del mese di ottobre in Serie A. Il Verona lo elogia: “Primo gialloblù a riuscirci”

Giovanni Simeone è stato eletto dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese di ottobre. Sette gol e un assist per l’attaccante dell’Hellas Verona nel mese scorso.

Il comunicato ufficiale della Serie A: “Il premio EA SPORTS Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell’Hellas Verona Giovanni Simeone e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Hellas Verona – Empoli, in programma lunedì 22 novembre 2021 alle ore 18.30 allo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona”.

Tramite un post Instagram, sono arrivati anche i complimenti da parte dell’Hellas Verona:

Foto: Instagram Hellas Verona