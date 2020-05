Simeone: “Ecco la differenza tra Messi e Maradona. CR7? Se uno non corre…”

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, si è raccontato sulle colonne di AS spiegando il suo modo di intendere il calcio: “Se mi si chiede la differenza fra Messi e Maradona dico che Leo è una macchina da gol e Diego rappresenta l’essenza del calcio argentino. In campo avrebbero benissimo potuto giocare insieme. Cristiano Ronaldo? Aggiungere CR7 sarebbe complicato: la squadra si troverebbe con dei buchi in campo. Dico sempre che se uno non corre, va bene. Se due non corrono, è difficile. Se non lo fanno in tre, diviene impossibile. L’importante è l’atteggiamento. Ci sono giocatori che hanno talento, ma non capiscono quanto sia importante impegnarsi in campo e essere concentrati. Il calcio è come la boxe perché devi sapere quando è il momento di attaccare. All’Atletico, conosciamo perfettamente i nostri pregi e difetti e si è visto nella sfida ad Anfield. Sapevamo che potevamo fare del male al Liverpool e abbiamo aspettato il momento giusto. Quando sento dire che siamo fortunati, penso a una squadra Campione d’Europa che ha perso subendo tre gol in casa”, ha chiuso Simeone.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid