Simeone: “È straordinario che l’Atletico sia di nuovo in semifinale. Giochiamo contro una grande squadra, ma eccoci qui”

28/04/2026 | 16:05:52

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions League contro l’Arsenal. Queste le sue parole:

“L’entusiasmo dei tifosi? È normale che i tifosi provino queste emozioni in un’altra semifinale. È straordinario che l’Atletico sia di nuovo in semifinale, la quarta in 14 anni… L’atmosfera che creano i nostri tifosi ci farà un gran bene. Giochiamo contro una grande squadra, ma eccoci qui. Se sogno la Champions? Sognare va bene, ma la realtà è ciò che accade sulla terra e ciò che Dio vuole. Pressione? Non è pressione, è responsabilità. È un obiettivo enorme che il club non ha mai raggiunto. È una partita di calcio e sono i giocatori che, in definitiva, decidono queste partite”.

Foto: Instagram Atletico Madrid