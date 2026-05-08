Simeone: “È stata una stagione difficile da spiegare, abbiamo lottato in Champions dando il massimo e anche di più”

08/05/2026 | 18:07:27

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celta Vigo. Queste le sue parole:

“Se la qualificazione in Champions, già assicurata, era un obiettivo del club? Certo, è incredibilmente importante, è l’obiettivo primario del club, proprio come per il Barcellona e il Real Madrid è vincere il campionato. Il nostro obiettivo è avvicinarci sempre di più al titolo. È stata una stagione difficile da spiegare; abbiamo mancato la Coppa, abbiamo lottato in Champions League dando il massimo e anche di più. È incredibilmente difficile essere così vicini, e ti fa pensare che puoi ancora farcela, anche se ti fa arrabbiare. Ma mi sento bene, ricordo da dove siamo partiti, dove siamo ora, e abbiamo fatto enormi progressi. E l’unico modo per continuare a provarci è lavorare sodo in ogni ambito”.

Foto: Instagram Atletico Madrid