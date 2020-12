Simeone: “È mancata cattiveria sotto porta”

L’Atletico Madrid si è fatto riprendere dal Bayern Monaco nel finale. Nel primo tempo gli spagnoli si erano portati in vantaggio con Joao Felix. I tedeschi hanno trovato il gol dell’1-1 con Müller su rigore a quattro minuti dalla fine. Nel dopo partita Simeone, allenatore dei colchoneros ha commentato così: “Veniamo da tre pareggi molto simili: un bel primo tempo in cui potevamo chiudere almeno 2-0; eravamo pienamente dentro alla partita fino a 15’ dalla fine; il Bayern non aveva avuto occasioni. Poi il rigore che ci ha condannato al pareggio e ora ci mette nelle condizioni di giocare una sfida decisiva a Salisburgo. Soddisfatto della squadra? Non posso rimproverargli nulla. Ci è mancata cattiveria sotto porta, ma sono sicuro che arriverà nei momenti importanti, come mercoledì prossimo in Austria“.

Foto: Libertad Digital