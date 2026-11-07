Simeone: “Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri. Gol? Ho studiato Falcone ma ho avuto fortuna”

07/11/2026 | 17:55:54

Giovanni Simeone analizza il pareggio contro il Lecce in conferenza stampa. Il suo gol non è bastato al Torino a vincere la partita, poi pareggiata da N’dri.

“Mi è sembrato un Toro carico. Abbiamo trovato una squadra ordinata, con un blocco basso. Rimane il dispiacere anche perché non abbiamo giocato veloce e non è una questione fisica, perché tenevamo tanto la palla. C’è da migliorare negli ultimi 30 metri perché è la parte più importante del gioco. Dobbiamo rischiare di più per creare qualcosa di più. Gol? Falcone anticipa spesso i cross e sapevo che dovevo tirare, poi mi ha aiutato la fortuna ma avevo studiato il portiere. Abbiamo fatto tre vittorie di fila, poi abbiamo anche perso Mandragora. Io non penso negativo, abbiamo iniziato bene e fatto tanti punti. Rispetto alla sfida col Bologna prima dell’altra sosta siamo migliorati e sono positivo anche se dispiaciuto”.

Foto: Instagram Torino