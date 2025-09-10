Simeone: “Devo migliorare l’Atletico e far sentire importanti i calciatori. Nico Gonzalez? Ci porta equilibrio”

10/09/2025 | 12:11:25

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato a El Partidazo di COPE: “Devo migliorare la squadra. Se le critiche riguardano il calcio, le capisco e a volte le condivido. I giocatori? Dobbiamo farli sentire importanti. Sanno che abbiamo bisogno di loro e rispondono meravigliosamente. L’arrivo di Nico González riequilibra la squadra. Ha bisogno di tempo per dimostrare le sue capacità, ma credo nella squadra”.

Foto: Instagram Atletico Madrid

