Simeone: “Derby? C’è emozione, come se fosse il primo”

È una partita che giocheremo con rispetto, contro un grande avversario. Percepisco che loro ci rispettino allo stesso modo. Se fosse una squadra di un altro campionato non toccheremmo queste questioni, ma è un derby ed è normale parlarne”. Diego Simeone ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dell’euroderby di Madrid, che domani vivrà la sfidata di andata, in programma al Bernabeu alle 21.00. La sfida di ritorno di giocherà mercoledì 12, sempre con calcio d’inizio alle ore 21.00: “Per la città è spettacolare. Per la Spagna, poter avere una squadra spagnola che partecipa ai quarti di finale è bellissimo. E per noi che giocheremo, dovremo godercela. È un momento molto importante, con un avversario che rispettiamo molto”.